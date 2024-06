Arianna Meloni: "Sono rimasta colpita dalla reazione della sinistra sul caso De Luca"

01 giugno 2024 a

«Sono rimasta colpita dalla reazione della sinistra nel commentare l’episodio avvenuto l'altro giorno a Caivano, quando Giorgia Meloni, replicando al presidente Vincenzo De Luca ha dato una straordinaria dimostrazione di come ci si possa e debba difendere dagli insulti e dalle violenze verbali degne dei peggiori bulli».

Parola di sorella, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, intervenuta nel Trevigiano a un evento elettorale. «Ricordo il silenzio della sinistra dopo gli insulti rivolti al presidente del Consiglio da parte di De Luca», ha continuato Arianna Meloni, «la violenza verbale contro una donna va sempre condannata. Ma in quell’occasione rimasero tutti in silenzio, evidentemente per loro le donne di destra e Giorgia Meloni si possono insultare. Poi è successo che una di quelle donne ha affrontato l’uomo lanciando questo messaggio: “Eccomi, sono qui, dimmelo in faccia se hai coraggio”». Arianna ha concluso: «Giorgia ha lanciato un messaggio chiaro a tutti coloro che vengono bullizzati. Non devono avere paura di affrontare chiunque provi ad umiliarli. Giorgia è un esempio per tutte le donne, il suo coraggio è il coraggio che deve avere l’Italia. Sempre a testa alta».