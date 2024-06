Salvini contro Schlein: "Con lei alla guida del Pd governeremo altri 30 anni"

01 giugno 2024 a

Poco più di una settimana ci separa dalle elezioni europee. E i leader dei partiti politici italiani si stanno sempre più mobilitando per raccogliere consensi. Il segretario della Lega Matteo Salvini, per esempio, ha parlato dal comizio organizzato dal Carroccio in piazza Duomo a Milano. Come spesso accade in campagna elettorale, non sono mancate le frecciatine rivolte ai propri avversari politici. In particolari, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. "Rivolgo il mio saluto a un'altra piazza di Milano dove c’è meno gente, quella dell'arco della Pace dove c’è Elly Schlein. Spero che Elly Schlein rimanga 30 anni Segretaria del Pd, è una brava persona, la pensa diversamente da me in tante cose, ma con la sua guida del Pd è garanzia che per 30 anni la Lega stara' al governo".

Il segretario del Carroccio, oltre a sostenere il neo candidato della Lega Roberto Vannacci, ha anche ribadito l'ottimo rapporto che conserva con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, smentendo così tutte le voci ricorrenti che da tempo danno i due ai ferri corti. "Il mio abbraccio va a un'altra piazza a Roma - ha esclamato Salvini - Il mio abbraccio a Giorgia Meloni con cui governeremo a lungo questo paese e più ci proveranno a dividere e più ci uniranno".

Sulle note di Bob Dylan, il vicepremier si è poi soffermato sul tema Ucraina, così importante per le sorti dell'Italia e dell'Unione europea. "Questa è una piazza che chiede, invoca a vuole costruire pace - ha dichiarato il ministro - Troppi stanno parlando a sproposito di guerra in queste settimane. Questo è l’impegno sacro di questa piazza, mai un soldato a morire in Ucraina, mai un missile italiano a spargere sangue in Russia. Questa è una piazza che più di tutti invoca e vuole costruire la pace. Troppi parlano a sproposito di guerra in queste settimane. Per quanto tempo dovranno volare le palle di canone prima che vengano bandite per sempre?." La risposta viene affidata allo stesso Bob Dylan: "Se ne va nel vento amico mio...".