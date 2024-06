Angelo Bonelli, autogol: "Meloni in piazza semivuota", sbugiardato dalle foto

02 giugno 2024 a

Angelo Bonelli va oltre. E rimedia un altro autogol. "In una piazza semivuota, Giorgia Meloni ha invitato a fare un referendum tra l’Europa dei tecnocrati e quella dei coraggiosi", ha affermato il deputato di Verdi e Sinistra nella sua critica quotidiana contro il governo e contro il premier. "In Italia, lei ha già scelto da che parte stare: dalla parte delle lobby economiche e finanziarie come banche e società petrolifere, a cui non ha sottratto nemmeno un centesimo per gli extraprofitti che hanno accumulato. Si tratta di 28 miliardi di euro per le banche, grazie all’aumento dei tassi di interesse pagati dalle famiglie con l’aumento dei mutui delle case, e 60 miliardi per le aziende energetiche che hanno raddoppiato o triplicato le bollette energetiche delle famiglie. Per noi sarà un referendum tra chi vuole garantire un futuro alle generazioni presenti e future, messo in discussione dalla precarietà lavorativa e dalla crisi climatica, e chi, come la destra guidata dalla Meloni, vuole rubare il futuro ai giovani".

E a smontare le balle di Bonelli è intervenuto Giovanni Donzelli: "Un’altra grande giornata per Fratelli d’Italia: oggi circa 30mila italiani hanno partecipato all’iniziativa ’Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa’, dove il nostro leader Giorgia Meloni ha parlato su un palco di 15 metri. Circa 400 i giornalisti accreditati da tutto il mondo: grazie al governo Meloni l’Italia è tornata al centro della scena internazionale. Ancora una volta i cittadini hanno risposto con un’eccezionale presenza: il popolo di Fratelli d’Italia c’è e parlerà anche nelle urne". Infine Bonelli è stato anche sbertucciato dalle foto di piazza del Popolo gremita.