Pina Castiello, bufera sulla torta. Delirio Pd: "Si deve dimettere"

Altro giro, altra polemica inutile innescata dalla sinistr. In tempi di campagna elettorale, anche un semplice taglio di una torta può dare il via a uno scandalo mediatico. Soprattutto se il dolce in questione assume le sembianze nostalgiche della "Decima Mas". Pina Castiello, sottosegretaria leghista ai Rapporti con il Parlamento è in compagnia della candidata della Lega Angela Russo e al sindaco di Afragola Antonio Pannone. In un video diventato subito virale viene mostrato il primo cittadino intento a tagliare una torta a "X". E, in sottofondo, si sente una voce: "Fai la Decima Mas, vai". "La Decima, bravo", sorride Castiello in un video diventato virale - Noi la torta la torta la tagliamo con una #decima". E a seguire una "X" rossa e l'invito a votare Lega alle elezioni dell'8 e 9 giugno.

"La sottosegretaria Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze da chi ha offeso la memoria di tante vittime del fascismo proprio nelle ore in cui si celebrava la Festa della Repubblica". Così il responsabile Informazione, cultura, culture, memoria del Pd Sandro Ruotolo che su Facebook rilancia e commenta il video della discordia. Dello stesso avviso anche il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto: "Parliamo di una esponente del governo che ha giurato sulla Costituzione, scritta da chi ha fatto la Resistenza e liberato il Paese dal fascismo. E dunque dalla X Mas. Indecente. Le dimissioni sono obbligate".

Immediata la replica della diretta interessata. "Il tentativo dell’ex senatore Sandro Ruotolo di aggrapparsi a un episodio goliardico, avvenuto a margine di una manifestazione elettorale, e di elevarlo a prova regina di nostalgie pericolose, è davvero un esercizio goffo e maldestro", ha dichiarato Castiello. Una polemica, quella creata ad hoc dal Pd, che arriva a pochi giorni dalle elezioni europee. Come da sempre è nel suo stile.