Salvini sfida Macron: "Mettiti il casco e vai in Ucraina, ma non romperci le pa***"

04 giugno 2024

Matteo Salvini ha attaccato pesantemente il presidente francese Emmanuel Macron. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre era a Bari per sostenere la candidatura a sindaco del leghista Fabio Romiti, ha criticato le posizioni del capo dell'Eliseo rispetto alle sue ultime dichiarazioni sull'invio di armi e truppe di movimento in Ucraina.

"Lasciamo che sia Macron a parlare di guerra, ma io glielo dico come se fosse qua stasera, Macron, hai voglia di andare in guerra?", provoca Salvini. "Mettiti il casco, mettiti il corpetto e vai in Ucraina. Ma non rompere le pa*** agli italiani, vai a fare la guerra ma non rompere le scatole a noi che vogliamo vivere in pace".

Salvini, in piazza con Vannacci promette "pace, tutela del lavoro e stop eco-follie"

E ancora: "Teniamoci ben stretta la nostra sovranità nazionale perché, per colpa di altri, quasi sempre a sinistra, penso a Prodi, abbiamo già svenduto pezzi di Italia e di sovranità nei decenni passati. Il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione italiana che prevede che noi ripudiamo, non vogliamo e odiamo la guerra". La scelta della Lega, spiega ancora Salvini, "è soprattutto una scelta di pace. Ci sono troppi venti di guerra, troppi guerrafondai. Io voglio per i nostri figli un periodo di pace",

Concetto che ribadisce in una intervista a Il Messaggero: "Se cedessimo sovranità all’Europa i nostri ragazzi, per colpa di Macron, si troverebbero sul campo di battaglia. Io questo non lo accetterò mai".