Meloni: "La sanità? Hanno gettato 17 miliardi dalla finestra per il Superbonus"

"Sapete quali soldi avrei voluto mettere sulla sanità? I 17 miliardi di euro andati nelle truffe del superbonus": Giorgia Meloni lo ha detto dall'hotspot di Shengjin in Albania, dove ha illustrato i dettagli dell'accordo sull'immigrazione con Tirana. La sua è una risposta alle critiche delle opposizioni, secondo cui il governo avrebbe dovuto dirottare sulla Sanità le risorse destinate a questo protocollo. La premier, poi, ha spiegato che quelli investiti nel Superbonus tanto caro al Movimento 5 Stelle sono "soldi tolti ai malati per darli ai truffatori: sono stati spesi non per risolvere problemi ma gettati dalla finestra".

"Se avessi avuto i 17 miliardi di truffe stimate ad oggi, volentieri li avrei messi sulla Sanità - ha proseguito la Meloni -. Purtroppo sono stati gettati per regalarle, con norme scritte male, a gente che voleva truffare lo Stato". La presidente del Consiglio ha sottolineato, inoltre, che le sue iniziative seguono passo passo quello che Fratelli d'Italia aveva messo nel suo programma elettorale prima di andare al governo: "Penso di avere il diritto, visto che la maggioranza degli italiani mi ha chiesto di affrontare la questione in maniera strutturale, di spendere le risorse dei cittadini per fare quello che mi hanno chiesto. Sono risorse spese per risolvere un problema".

Riferendosi sempre alla sinistra, la Meloni ha poi aggiunto: "L'opposizione fa il suo lavoro: se avessi smesso di governare mi avrebbero accusato lo stesso... Io faccio solo il mio lavoro, quello che va spiegato lo faccio, piaccia o no all'opposizione. Non posso certamente scomparire. Non sto facendo campagna elettorale".