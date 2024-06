Meloni, aggressioni fisiche e violenza mediatica: la sinistra prosegue la campagna d'odio

05 giugno 2024 a

a

a

Mancano ormai appena tre giorni, da oggi alla mezzanotte di venerdì, alla chiusura di una campagna elettorale tutt’altro che entusiasmante: questo è pacifico. E tuttavia, tra ciò che queste Europee ci lasceranno in eredità, c’è un clima cupo che non promette granché di buono.