Conte, "quattro gattacci...": il film fa flop, sala semi vuota a Milano

05 giugno 2024 a

a

a

Clamoroso flop per l'"Italia che Conta", il film autoprodotto dal Movimento 5 Stelle che narra le gesta di Giuseppe Conte come leader grillino. La serata organizzata dagli attivisti pentastellati al CAM di Corso Garibaldi a Milano era a ingresso gratuito, ma nemmeno quello è bastato. La pellicola, della durata di circa un’ora, mette insieme alcuni comizi dell'ex premier. L'intenzione sarebbe quella di cercare di essere più presenti sul territorio. Tant'è che il film sta compiendo il tour in diversi comuni italiani.

Come racconta Lorenzo Grossi sul Giornale, degli 85 posti disponibili a Milano, ne sono stati occupati una ventina scarsi se non si tiene conto dei militanti con tanto di spilla del partito in bella vista. L'età media dei presenti, che si sarebbero dichiarati iscritti al Movimento, sarebbe oscillata tra i 65 e i 70 anni. "Capisco che la sala sia piccola, ma certo che siamo proprio quattro gattacci…", avrebbe commentato a voce alta una signora.

"Un ignorante, lo dico da giurista". Giuseppe Conte attacca? Lo insultano tutti | Video

La reazione del pubblico, in ogni caso, non è stata affatto entusiasta. Ci sarebbe stato solo qualche timido applauso dopo alcuni interventi di Conte e qualche borbottio rivolto contro la premier Giorgia Meloni. In tre avrebbero addirittura abbandonato la sala dopo metà film. Solo ogni tanto si sarebbe sentito qualche "Shhh" a silenziare chi disturbava nelle ultime file chiacchierando a voce alta.