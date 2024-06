Galeazzo Bignami smaschera il Pd romagnolo: "No a 6.000 euro? Ritiriamo la norma"

06 giugno 2024 a

Scontro duro tra Galeazzo Bignami e il Pd. Invece "di riconoscere lo sforzo del Governo" sull’alluvione, il Pd "lo accusa di prendere in giro le persone dando 6.000 euro forfettari" per rimborsare i beni mobili danneggiati. E allora, "visto che non vogliamo prendere in giro nessuno, se davvero la pensano così ne trarremo le conclusioni: siamo pronti a ritirare la norma e ridiscuterla".

E questo "è esattamente quello che ho detto fin da subito a tutti, Comitati compresi. Ma è bene che a quel punto gli alluvionati interessati sappiano chi è responsabile e di cosa". Il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami contrattacca così al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e tutto il centrosinistra romagnolo che è sulle barricate per le parole dell’esponente Fdi di due giorni fa proprio sui rimborsi. "Se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un’arma di lotta politica, glielo diciamo con franchezza, siamo pronti anche a non darglieli", dice nel video diffuso dal sindaco di Ravenna che parla di "minacce" da parte del vicesimistro).

Bignami, però non ci sta: "Il Pd sta strumentalizzando l’alluvione in una maniera vergognosa. Ha responsabilità gravi sulla pessima cura del territorio e molti dei danni sono conseguenza della pessima gestione dello stesso". Di fronte a quanto accaduto nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, incalza, "il Governo ha stanziato 6 miliardi in un anno. E ricordo che mai per nessun evento calamitoso sono stati dati soldi per i beni mobili. Questa sarebbe la prima volta". Insomma, per Bignami "l’unica minaccia reale è che il Pd continui a governare quei territori".