Europee, Matteo Salvini smonta i gufi: "Lega sarà una bella sorpresa"

06 giugno 2024

Siamo agli sgoccioli: manca sempre meno alle elezioni europee, che in Italia si svolgeranno tra l'8 e il 9 giugno. E i leader di casa nostra stanno facendo gli ultimi comizi per tentare di convincere chi ancora non sa per quale partito esprimerà la propria preferenza. Il segretario della Lega Matteo Salvini si trova a Roma, in piazza Santi Apostoli, in occasione della chiusura della campagna elettorale del Carroccio. "Sabato e domenica prossimi la grande e bella sorpresa di queste elezioni sarà la nostra Lega, con tanti saluti a gufi e menagrami", ha dichiarato il vicepremier leghista.

Poi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ironizzato anche su chi, all'interno del Parlamento italiano, vorrebbe legalizzare l'uso di sostanze stupefacenti. "Mai la droga con la Lega al governo, meglio far l'amore, la droga brucia l'anima e il cervello, è chissà se si facesse il test antidroga all'ingresso del Parlamento, boh, andiamo avanti"

A discapito delle belle parole espresse questa mattina su Elly Schlein, il segretario della Lega non ha risparmiato critiche alla principale leader dell’opposizione. Tanto da augurarsi che la dem rimanga ancora a lungo alla guida del Nazareno. "Spero che l'amica Elly Schlein - ha ironizzato Salvini - rimanga a lungo segretaria del Pd, per il bene del centrodestra e dell'Italia".

All'evento organizzato dal Caroccio, ha partecipato anche Roberto Vannacci, capolista della Lega alle elezioni europee. E, per l'occasione, Matteo Salvini ha ribadito il contributo che il generale porterà in caso di elezione. "Chi arriva da lontano, e porta la sua cultura, la sua religione e voglia di lavorare, rispetto e ringraziamento, è benvenuto in Italia, è mio fratello - ha sottolineato il vicepremier - Noi non possiamo più tollerare lo spaccio a cielo aperto dei clandestini, che hanno rotto le palle. Scegliere un generale che difende i confini - ha poi aggiunto - è il regalo più grande che la Lega possa fare agli italiani".