Giorgia Meloni e ciliegie, l'ultimo appello a ridosso della mezzanotte

Giorgia Meloni in questa giornata di silenzio elettorale per le europee fa impazzire la sinistra. La premier ha infatti pubblicato poco prima della mezzanotte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno sul suo profilo Instagram e su TikTok un video in cui si mostra insieme a un ortolano dal quale è divisa da un banchetto con la frutta. "Oh Daniè, non di' niente che siamo in campagna elettorale", lo avverte la presidente del Consiglio in romanesco.

Quindi la Meloni prende una ciliegia dal banco della frutta e comincia a mangiarla. Poi chiede al venditore: "Buonissime, che varietà è?". A quel punto il fruttivendolo gira il cartellino giallo dove si legge: "Varietà Giorgia".

La gag ricorda molto il video che la Meloni pubblicò prima delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, quando la futura premier si mostrò con due meloni in mano. "Ho detto tutto", era stato allora l'appello al voto della leader di Fratelli d'Italia su TikTok, in posa con tra le braccia, appunto, i due frutti a rappresentare il proprio cognome.

Oggi la presidente del Consiglio, secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, voterà per le elezioni europee all'apertura delle urne, fra le 15 e le 15,30 a Roma, al seggio presso la scuola Vittorio Bachelet di viale Beata Vergine del Carmelo 35.