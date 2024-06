Danilo Toninelli, l'ultima pagliacciata: "Ammazza, che schifo!". E poi 'sputa' Meloni

09 giugno 2024 a

Venghino, signori, venghino: il circo Danilo Toninelli è sempre aperto. Non fanno eccezione i giorni del voto europeo, consultazione nella quale, va da sé, l'ex ministro e mister pettorale sostiene il suo partito di riferimento, il M5s, in fin dei conti l'unico partito che avrebbe potuto esprimere un soggetto come quello in questione.

Ma si diceva, il circo di Danilo. Non pago del suo contro-tiggì proposto sui social, una presunta controinformazione che è un irresistibile spettacolo comico, di una comicità ovviamente involontaria, eccolo ora fare il verso a Giorgia Meloni. Breve sunto: poco prima dello scattare del silenzio elettorale (alla mezzanotte di venerdì sera), la leader di FdI ha postato sui suoi profili social un video ironico che la mostrava dal fruttivendolo alle prese con delle ciliegie. Al termine del video, ecco che il fruttivendolo gira il cartellino che mostra il nome della qualità di ciliegia, "Giorgia" appunto.

Un video, quello della Meloni, apprezzatissimo e che ha fatto a tempo record milioni di visualizzazioni, rimbalzando un po' ovunque tra social e smartphone. Un video, si ricorda infine, che ricorda da vicinissimo quello dei meloni che Meloni, ma in questo caso ovviamente con la "m" maiuscola, mostrò allo scattare del silenzio elettorale nel giorno del voto delle ultime politiche, quelle da cui uscì vincitrice e, nei fatti, primo presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica italiana.

Bene, ora eccoci a Danilo Toninelli e al suo circo. Su Instagram si mostra mentre assaggia una ciliegia, va da sé della "varietà Giorgia". E subito dopo ecco che la sputa con sdegno nel cestino della spazzatura che preventivamente teneva in mano, il tutto al grido di "ammazza che schifo". Infine, grottesco occhiolino di Toninelli in favor di telecamera, proprio come chiudeva il video con un occhiolino Meloni. Appuntamento al prossimo show del clown Danilo.