Mentana, subito una bomba alla maratona: "Chi ha vinto"

09 giugno 2024 a

a

a

La maratona europee di Enrico Mentana su La7 parte alle 22.45 e il direttore del TgLa7 regala subito un brivido ai telespettatori che lo seguono in tv e commentano sui social: "Comunque vada in Italia, è la destra ad aver vinto in tutta Europa".

Altro che, dunque, vulgata secondo cui nonostante l'exploit, nettissimo e a tratti clamoroso della destra (e dell'estrema destra) "tiene l'asse Ppe-Pse". No, suggerisce Mentana, dopo questo voto molti equilibri sono destinati a saltare, anche a Strasburgo e a Bruxelles. "In Italia non di dovrebbero essere molte sorprese - premette il direttore nella sua copertina -, perché Fratelli d'Italia sarà il primo partito". E su questo, non ci sono mai stati dubbi.

"Una bellissima giornata". Viene giù tutto e Ursula esulta: il messaggio che farà impazzire la sinistra

Le sorprese, pesantissime, arrivano però da Germania, con la Cdu-Csu primo partito, ma con l'estrema destra di AfD clamorosamente secondo davanti alla Spd del cancelliere Olaf Scholz. In Francia, addirittura, il presidente Emmauel Macron è stato costretto a sciogliere le camere a fronte del trionfo di Marine Le Pen e della debacle del suo Renaissance, doppiato dal Rassemblement di destra.

"Sono choccata", Carola Rackete travolta: flop elettorale mai visto, gode Salvini

"Ma la destra - sottolinea Mentana - vince anche in Austria e pure in Spagna", con Vox in grande crescita e il premier socialista Pedro Sanchez sempre più in difficoltà, anche perché i popolari si confermano primo partito.