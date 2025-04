Enrico Mentana furioso: "Leggete e imparate", il caso dei cani nel carrello

La foto postata sui social da Enrico Mentana ritrae i suoi tre cani dentro il carrello della spesa. "Riunione della Commissione di Verifica della Spesa", il commento del giornalista su Facebook. Come detto, però, lo scatto ha suscitato lo sdegno di alcuni utenti. "Mi dispiace dirlo, ma io non penso alla bellezza dei tre cani, ma al carrello che dopo di loro, dovrà portare generi alimentari! Evviva l'igiene", ha lamentato Marianna. Dello stesso avviso anche Toni: "Foto simpatica ma se mettessi mio figlio o la mia spesa che mi metto nel frigo, dove prima stavano le sue amabili bestiole (curate si vede, ma sempre a quatto zampe camminano) mi darebbe fastidio. E faccia meno lo spocchioso a chi la contraddice perché è la stessa cosa di mettere i piedi sul sedile del bus".

Così Enrico Mentana è stato costretto a replicare alle critiche dei suoi hater. "Questo post è la risposta ai tanti che - in buona fede, o per malanimo, o per fare i bastian contrari - hanno eccepito sulla foto di qualche giorno fa. Leggete cosa c'è scritto sul carrello. E imparate", ha commentato su Facebook. In effetti, nello scatto si vede benissimo la scritta sul carrello che recita così: "Benvenuti ai nostri amici animali".