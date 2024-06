Regionali in Piemonte, Cirio domina. Comunali a Firenze, Bari e Cagliari: i risultati

09 giugno 2024 a

Non solo il voto per le Europee: in Italia il weekend dell'8 e 9 giugno è anche un importante test amministrativo. Si vota per le regionali in Piemonte e per le comunali in città come Firenze, Bari e Cagliari.

Piemonte - Nel secondo exit poll per le regionali in Piemonte 2024 Alberto Cirio, il governatore uscente, candidato con il centrodestra, è primo con una forchetta tra 50.5-54.5%, seguito dalla candidata del centrosinistra Giovanna Pentenero con 36-40%. Terza Sarah Disabato di M5s con 5.5-9.5. Sono i dati di Swg per La7.

Firenze - Primo instant poll Swg per La7: si profila un ballottaggio fra la candidata del centrosinistra, Sara Funaro, accredita fra il 40 ed il 44 per cento, e il candidato del centrodestra, Eike Schmidt, che raccoglierebbe fra il 32,5 ed il 36,5 per cento dei consensi. Per la candidata di Italia Viva, sostenuta da altri partiti, Stefania Saccardi, tra l'8,5 ed il 12,5 per cento.

Bari - Secondo l'exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni comunali a Bari è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese sostenuto da Pd, Verdi, e altre liste civiche con il 42-46%. A seguire il candidato del centrodestra Fabio Romito con il 31-35%, mentre Michele Laforgia sostenuto dai Cinque Stelle, dai movimenti e associazioni civiche di Sinistra si ferma al 20-24%. La copertura del campione è dell'82%.

Basilicata - Nei cinque Comuni con una sola lista in corsa, Anzi, Banzi, Barile, Guardia Perticara, in provincia di Potenza, e Gorgoglione, in provincia di Matera, è stato superato il quorum del 40% dei votanti, necessario per la validità dell'elezione del sindaco: già certi di un nuovo mandato i sindaci uscenti. In particolare ad Anzi, Filomena Graziadei, a Banzi, Pasquale Caffio, a Barile, Antonio Murano, a Guardia Perticara, Pasquale Montano e a Gorgoglio, Carmine Nigro.

Cagliari - Exit poll Opinio-Rai, a Cagliari Massimo Zedda del campo largo di centrosinistra è nettamente in testa con il 59-63% davanti ad Alessandra Zedda del centrodestra con il 31-35 per cento.

Potenza - Francesco Fanelli, candidato sindaco del centrodestra a Potenza è tra il 47,5-51,5%, Vincenzo Telesca, diverse liste civiche e parte del Pd tra il 21-25%, Pierluigi Smaldone, Potenza Ritorna, M5s e Città nuova, 14-18%, Francesco Giuzio, lista Basilicata Possibile, 8-12%, secondo gli exit poll Opinio per la Rai.

Pescara - Carlo Masci, candidato sindaco per il centrodestra a Pescara è tra il 47,5-51,5%, Carlo Costantini, del centrosinistra e M5s, tra il 34-38%, Domenico Pettinari, lita civica, tra il 9-11%, Gianluca Fusilli, per Stati Uniti d'Europa, tra il 3,5-5,5%, secondo gli exit poll Opinio Italia per la Rai.