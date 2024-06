Europee, botto Avs: Fratoianni e Bonelli volano con Ilaria Salis, "si è sentito un urlo"

10 giugno 2024 a

Un urlo si è levato dalla sede del comitato elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, una volta visti i primi exit poll delle europee. Sono le 23 di domenica e Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno incassato un risultato oltre ogni più rosea (o rossa?) aspettativa. Le prime proiezioni confermano: Avs raggiungono il 6,6%, ben oltre lo sbarramento, e politicamente i rossoverdi possono dirsi i vincitori morali della sfida a sinistra.

Certo, Elly Schlein ha trascinato il Pd a un risultato forse insperato, al 23,7%. A venire fregato è stato sorprendentemente Giuseppe Conte, che ha visto sprofondare il Movimento 5 Stelle all'11,1%. Più o meno stessi argomenti (a cominciare dal pacifismo sull'Ucraina e posizioni filo-Gaza), ma forse una testimonial in più: Ilaria Salis. Che, immaginiamo, avrà festeggiato come e più di Bonelli e Fratoianni dalla sua stanza d'albergo a Budapest, dov'è confinata ai domiciliari per il processo per aggressione in Ungheria. Andrà a Strasburgo: in attesa della sentenza, mezza vittoria.

Un lungo applauso ha salutato i due leader nella Capitale, con l'esultanza smodata in sala alla presenza di tutti i big di Avs: alle Industrie Fluviali, forse presagendo il botto, ci sono il presidente di Si Nichi Vendola e, ovviamente, Roberto Salis papà di Ilaria. Tra i parlamentari presenti, Peppe De Cristofaro, Elisabetta Piccolotti e Filiberto Zaratti. Presenti anche diversi candidati alle elezioni europee, tra cui Massimo Smeriglio e Marilena Grassadonia. Una festa per molti.