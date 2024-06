FdI, ecco dove ha sfondato il 30%: la mappa del voto

10 giugno 2024 a

"Voglio dire grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d'Italia e il centrodestra, sono orgogliosa del risultato anche di Forza Italia e della Lega". Alle 2 di notte, a urne chiuse e scrutinio ancora in corso, ma a risultato ormai acquisito, Giorgia Meloni celebra commossa il successo alle elezioni europee e il suo primo pensiero è quello di rinsaldare il centrodestra, celebrando il fatto che "la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. È un messaggio che arriva dagli italiani, 'andate avanti' e fatelo con maggiore determinazione se possibile".

I dati delle singole circoscrizioni, però, permettono di capire dove FdI ha fatto il pieno avvicinandola al 29%, quasi tre punti in più rispetto alle elezioni politiche del 2022 (vinte): un 26% fissato come risultato da eguagliare dalla premier. Promessa mantenuta.

Il partito della Meloni sfonda la soglia del 30% nelle circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Italia Centrale. Il Nord Est comprende due regioni amministrate dalla Lega, come Veneto (con Luca Zaia) e Friuli Venezia Giulia (Massimiliano Fedriga) nonché la provincia autonoma di Trento (Maurizio Fugatti), senza contare il peso del Pd nell'Emilia Romagna. Un risultato che la dice lunga sull'appeal di FdI nella "locomotiva economica" del Paese. Al Centro, invece, Salvini ha schierato il generale Roberto Vannacci come capolista e secondo le prime stime lo spauracchio dei radical chic ha raccolto addirittura mezzo milione di preferenze. Buone per tenere a galla la Lega, ma non di reggere lo sfondamento dei meloniani.

Nella circoscrizione Sud è invece il Pd il primo partito con il 26,5%, secondo i dati del Consorzio Opinio per Rai sulle elezioni europee su un campione del 68%. Eccoli nel dettaglio.

Coscrizione Nord Ovest: Fdi è al 30,9%, il Pd al 23,05%, la Lega all'23,05%, Fi-Nm al 9,38%, M5s al 6,73%, Avs al 7,1%.

Circoscrizione Nord Est: il partito della Meloni è primo con il 31,91%, il Pd al 25,77%, la Lega al 10,18%, Fi-Nm al 7,02%, Avs al 6,74%, M5s al 5,71%.

Circoscrizione Italia centrale: FdI è al 31,24%, il Pd al 26,52%, M5s al 9,39%, Avs 7,18%, la Lega al 6,96%, Fi-Nm al 7,25%.

Circoscrizione Italia meridionale: primo partito è il Pd con il 24,35%, FdI al 23,59%, M5s al 18,81%, Fi-Nm al 10,75%, Lega al 6,85%, Avs con 5,66%, Stati Uniti d'Europa al 4,92%, unica circoscrizione dove la lista Renzi-Bonino supera il 4%.

Circoscrizione Isole: FdI è al 21,25%, Fi al 20,31%, il Pd al 16,74, M5s al 16,25%, Avs al 6,15%, la Lega al 7%. Supera il 4 per centro nelle Isole con il 5,96% la lista Libertà di Cateno De Luca.