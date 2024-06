Edy Tamajo, il re delle preferenze: la sorpresa in Forza Italia

10 giugno 2024 a

In queste Europee va sottolineato il grande risultato raggiunto da Forza Italia che si porta a casa il 10 per cento e, come sottolineato da Antonio Tajani, adesso punta al 20 per cento. Ma è nella circoscrizione Isole dove gli azzurri hanno fatto il botto. Prima le cifre: Nelle circoscrizione Isole FdI è il primo partito con 21,26% e Giorgia Meloni fa il pieno di consensi con 242.323 voti. Alle sue spalle i siciliani Giuseppe Milazzo (65.301), che ha prenotato un posto per l’Europarlamento, e Ruggero Razza (61.665).

Ma i veri trascinatori delle preferenze nella circoscirzione insulare sono i big di Forza Italia che hanno portato al partito più del 20 per cento dei consensi. Infatti è l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo il più votato tra i siciliani, con 121.402 voti, certo del seggio; il collega all’Economia Marco Falcone 100.199; solo terza Caterina Chinnici, ex indipendente ed ex candidata governatrice del Pd, con 93.351 preferenze. Nel Pd (16,73%) Elly Schlein ha avuto 84.769 voti. La segue Giuseppe Lupo con 49.691 preferenze, per cui è certa l’elezione; l’uscente Pietro Bartolo, medico di Lampedusa è terzo con 44.452 voti. Per il M5s (16,24%) largo consenso per il capolista, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, con 64.618 voti, che gli valgono il seggio; dietro Cinzia Pilo, 39.503; e Patrizio Cinque, 30.997. Per la Lega (6,99%) uno scranno nell’Europarlamento andrebbe all’ex FdI Raffaele Stancanelli con 44.260 voti. Qui Roberto Vannacci si è fermato a 35.192.

Per Alleanza verdi e sinistra (6,14%) Ilaria Salis fa meglio di tutti con 50.406 voti, ottenendo il biglietto d’ingresso per il Parlamento europeo; seguita dagli ex sindaci Mimmo Lucano (25.785) e Leoluca Orlando, terzo con 18.544. E proprio Tamajo nel suo quartier generale commenta così il grande risultato che ha raggiunto:"Questo successo è il frutto del duro lavoro, della dedizione e del sostegno dei nostri elettori. Grazie a tutti voi, oggi celebriamo una vittoria che rappresenta non solo un riconoscimento del nostro impegno, ma anche un nuovo inizio per il futuro della nostra comunità", dice Tamajo. Fedelissimo di Schifani da tempo è uno dei più votati sull'isola e il trend delle scorse Regionali è stato confermato anche a queste Europee.