M5S, l'attacco di Casaleggio a Conte: "Risultato disastroso, dovrebbe dimettersi"

Aspettando le parole di Giuseppe Conte , arrivano già le prime reazioni sul fronte Movimento 5 Stelle . Le elezioni europee per i pentastellati sono state una vera e propria debacle. I grillini, infatti, hanno ottenuto solo il 9,99% dei consensi . E, soprattutto, hanno perso il loro appeal nel Sud Italia, dove storicamente avevano il loro bacino elettorale. Complice l'astensionismo, che ha impedito a Conte e compagni di raggiungere gli stessi risultati delle scorse politiche. Ma il crollo è dovuto anche al Partito democratico. In particolare, a Bari tantissimi ex elettori hanno virato sul sindaco uscente Antonio Decaro . Un vero e proprio disastro a cinque stelle.

Se l'avvocato del popolo non ha ancora pronunciato la sua arringa finale, Davide Casaleggio - figlio del co-fondatore Gianroberto - non le ha mandate a dire. Il bersaglio principale è, neanche a dirlo, l'ex presidente del Consiglio. "Quello del M5S alle elezioni europee è un risultato disastroso - ha dichiarato - Quando prendemmo il 21% alle europee del 2014 Grillo si prese il Maalox . Adesso Macron con un 15% chiama le elezioni. Sicuramente servirà una decisione importante . Parlo da un punto di vista aziendale - ha poi aggiunto - un amministratore delegato che gestisse un'azienda in questo modo metterebbe a disposizione il proprio ruolo". Il messaggio è chiaro: secondo Rousseau, Conte dovrebbe dimettersi.