Calabria, record di schede nulle e bianche: cosa c'è dietro a questo dato

Questa tornata elettorale delle Europee ha fatto registrare un tasso di astensionismo altissimo. In tanti, tra gli italiani, non si sono recati alle urne. Un dato da non sottovalutare quello della fuga dalle urne come ha sottolineato anche il governatore della Sicilia, Renato Schifani: "L’astensionismo in Sicilia è un trend pericoloso. Il clima non ha aiutato - dice - E poi la gente spesso è stanca, il dato delle europee non viene vissuto come una tornata che tocca l’elettore da vicino, è più sfumato, rispetto alle altre elezioni. Ma non va sottovalutato che l’astensione è stata bassa. Non vorrei diventasse cronico. A volte c’è disaffezione, a volte un distacco nei confronti della politica vista lontana dai problemi della gente".

E di fatto i dati parlano chiaro: è al Sud dove si è registrato il livello più alto dell'astensionismo. Ma c'è anche chi va a votare e lascia scheda bianca. E su questo fronte il record di schede bianche e nulle per le elezioni europee va alla Calabria. A Vibo Valentia e provincia, su un totale di 212 sezioni, le schede bianche sono infatti ben 4.589, mentre le schede nulle sono state 2.899 (votanti 62.862 pari al 39,47% su 159.248 elettori).

A Crotone, su un totale di 211 sezioni le schede bianche per le Europee sono state 2.036, mentre quelle nulle sono 1.548 (votanti 46.638, pari al 33,82%, su 137.886 elettori). A Cosenza e provincia su un totale di 882 sezioni, le schede bianche sono state ben 19.110, mentre quelle nulle si attestano a 12.143 (votanti 297.418, pari al 44,95%, su 661.706 elettori). A Catanzaro e provincia su 425 sezioni le schede bianche sono state 3.430, le schede nulle 3.883 (votanti 119.877 su 325.363 elettori). A Reggio Calabria e provincia su 676 sezioni le schede bianche sono 6.339, quelle nulle 6.873 (votanti 178.684 pari al 38% su 466.786 elettori).