Amministrative 2025, da Genova a Ravenna: tutti i risultati

Nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio gli elettori sono stati chiamati alle urne per votare l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 9 Comuni della Sicilia e 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario. 4 invece i capoluoghi di provincia: Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

Ore 17.21 - Taranto, i primi voti scrutinati

Ribaltati gli exit poll: se il candidato di centrosinistra Piero Bitetti è al 36%, il candidato della Lega (ma senza simbolo) Francesco Tacente sarebbe ora al 29,4%. Il competitor del resto del centrodestra Luca Lazzaro, al momento è al 18,7%. Annagrazia angolano sfiora per il M5S il 10% (9.95), il civico Mirko Di Bello è al 5,1%. Mario Cito, figlio dell’ex sindaco Giancarlo, è fermo all0 0,86%,

Ore 17.20 - A Genova Pd al 29, FdI al 12, Lega al 7

Assieme ai dati sui candidati sindaci a Genova escono anche i primi dati relativi ai partiti. In testa c'è il Pd con il 29%, FdI è a 12, la Lega al 7, il M5S al 5.

Ore 17.19 - Salis aumenta il vantaggio

A Genova, con 119 sezioni scrutinate su 653, la candidata del centrosinistra è in largo vantaggio. Silvia Salis si attesta al 53,51% mentre Pietro Piciocchi si ferma al 42,16%.

Ore 17.04 - Taranto, le prime proiezioni: centrosinistra avanti con Bitetti

I dati delle prime proiezioni realizzate dal consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del 5%: Piero Bitetti (Centrosinistra): 39%,

Francesco Tacente (sostenuto da sei liste civiche fra cui una in cui sono confluiti i voti della Lega): 24%, ​Luca Lazzàro (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi moderati): 21,3%, Annagrazia Angolano (M5S): 12,3%.

Ore 16.50 - A Taranto mistero su 400 schede

Quattrocento schede elettorali sarebbero scomparse da una sezione di Taranto. Per ora massimo riserbo sulla vicenda. Non è nemmeno certo che le schede manchino effettivamente: potrebbe anche essersi trattato di un errore di trascrizione.

Ore 16.48 - Matera, le prime proiezioni

I dati delle prime proiezioni realizzate dal consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del 5%: ​​Roberto Cifarelli (riformista): 42%,

​Antonio Nicoletti (centrodestra): 39,4%.

Ore 16.40 - Ravenna: le prime proiezioni

Alessandro Barattoni (centrosinistra + M5S): 56,6%, Nicola Grandi (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna): 25,1%.

Ore 16.37 - Genova: le prime proiezioni danno Salis in vantaggio

Ecco i dati delle prime proiezioni relative a Genova, con una copertura del 6% del campione: Silvia Salis (campo largo) al 54,1%,

​Pietro Piciocchi (centrodestra) al 39,4%.

Ore 16.20 - I secondi Exit poll

A Genova Silvia Salis (campo largo) è al 51-55%, ​Pietro Piciocchi (centrodestra) al 38-42%. A ​Matera ​Roberto Cifarelli (riformista) è al 40,5-44,5, ​Antonio Nicoletti (centrodestra) al 35,5-39,5, ​Domenico Bennardi (M5s) al 7,5-9,5. A Ravenna Alesssandro Barattoni (centrosinistra + M5S): 57-61%, Nicola Grandi (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna): 24-28%, ​Alvaro Ancisi (Lega, Ancisi sindaco Lista Per Ravenna, Popolo della Famiglia, Ambiente e Animali): 5 -7%, Veronica Verlicchi (La Pigna): 3-5%. A Taranto ​​Piero Bitetti (Centrosinistra): 37-41,5%, ​Luca Lazzàro (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi moderati): 18,5 - 22,5%, Francesco Tacente (sostenuto da sei liste civiche fra cui una in cui sono confluiti i voti della Lega): 21,5-25,5%, Annagrazia Angolano (M5S): 9-13%.

Ore 15.18 - L'affluenza definitiva: 54,42%

L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative si è attestata al 54,42%, rispetto al 47,17% della tornata precedente. Lo si legge sul sito del Ministero dell'Interno. ​A Genova, in particolare, alle 15 l'affluenza definitiva è stata del 51,92%, in aumento rispetto al 44,17% dell'ultima tornata elettorale nel 2022 quando si votò solo domenica. Hanno votato 249.182 genovesi su 479.974 iscritti nelle liste elettorali.

Ore 15.11 - A Taranto avanti il centrosinistra

Bitetti (CSX) 37-41 per cento, Lazzaro (Cdx) al 20-24%, Tacente al 19-23%

Ore 15.10 - Matera, avanti Cifarelli

Per le elezioni comunali, secondo il primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai News, a Matera è avanti Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista), con una forbice tra il 44,5 e il 48,5%. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti (31,5-35,5%). Poi Domenico Bennardi (M5s) tra l'8 e il 12%% e Vincenzo Santochirico (Progetto Comune) tra il 6% e l'8%.

Ore 15.06 - Barattoni (campo largo) avanti a Ravenna

Secondo gli Exit Poll realizzati dal Consorzio Opinio per la Rai, Ravenna resta al centrosinistra, senza necessità di passare dal ballottaggio: il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni avrebbe infatti una percentuale compresa fra il 61 e il 65%. Nicola Grandi (Fdi e Forza Italia) fra il 21,5 e il 25,5, Alvaro Ancisi della Lega fra il 4 e il 6.

Ore 15.02 - Silvia Salis al 53-57%, Pichiocchi 38-42%

Gli exit poll di Rai-Opinio danno la candidata di centrosinistra in testa

Ore 14.58 - Scalea, schede sparite e ritrovate: interrogata presidente di seggio

La presidente di un seggio per le elezioni comunali di Scalea (Cosenza), dove sono state segnalate irregolarità, si è allontanata dal seggio ed è stata accompagnata dai carabinieri fino alla locale Stazione dell'Arma. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13.00, mentre erano in corso le votazioni.

Ore 14.00 - Catanzaro, confermato sindaco uscente

Raffaele Mercurio, sindaco uscente, è stato riconfermato alla guida del Comune di Cropani, in provincia di Catanzaro. Mercurio, alla guida di una lista civica, non aveva avversari dopo che la lista guidata da Daniela Rodolà, anch'essa civica, era stata esclusa prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato per alcune irregolarità nella presentazione.