Generale Vannacci, notte folle dopo il voto: "Fino alle sei di mattina"

Uno dei candidati simbolo di queste ultime elezioni europee è stato, senza ombra di dubbio, Roberto Vannacci. Il generale, salito alla ribalta grazie al suo controverso bestseller Il mondo al contrario, ha accettato l'invito di Matteo Salvini a candidarsi tra le fila della Lega per sedere nel prossimo Europarlamento. E la scelta si è poi rivelata vincente. L'ex paracadutista ha infatti ottenuto oltre mezzo milioni di preferenze, aiutando così il Carroccio a conquistare il 9% dei consensi nazionali. Un risultato solido, soprattutto pensando a quello delle scorse politiche, che è stato ritoccato al rialzo.

In un'intervista rilasciata alla Stampa, il generale Vannacci ha raccontato la sua personalissima notte elettorale. Tra brindisi, calcoli matematici e chiacchierate con gli amici, la festa dell'euodeputato leghista è durata fino all'alba. Più nello specifico, fino alle sei del mattino. "Sono molto felice del numero totale dei voti, che per me rappresenta una grande vittoria - ha commentato il generale -. E soprattutto sono molto felice di essere il secondo più votato dopo Giorgia Meloni. Questo lo trovo un risultato sorprendente ed eccezionale. In generale penso che sia un risultato che indica che c'è voglia di diversità".

Il generale Vannacci, incalzato dalle domande della giornalista, ha poi rivelato di aspettarsi uno così grande consenso intorno al suo nome. "Vedevo tanta condivisione alle attività che facevo in giro. Vedevo tante persone alle presentazioni dei miei libri. Anche centinaia. Da lì qualcosa ho capito". In effetti, osservando l'esito delle elezioni negli altri Paesi europei, si respira un'aria di cambiamento, che soffia sempre più verso destra. "Le persone che sono andate a votare - ha sottolineato Vannacci - ci dicono che questa Europa, così come è stata fino a ieri, a loro non piace. Ci dicono che c'è bisogno di un'altra Europa. Diversa. Di un cambio di passo. Direi che il voto, per ora, ci indica che la volontà popolare è questa".