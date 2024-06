FdI e Giorgia Meloni, un milione di voti all'anno: le cifre dell'ascesa verticale

11 giugno 2024 a

a

a

Dal 4 al 28,8%. A Giorgia Meloni sono bastati solo cinque anni, ovvero una legislatura europea, per far schizzare i consensi e rendere così Fratelli d'Italia il partito italiano più votato alle elezioni europee. Un risultato, forse, impronosticabile, che proietta il presidente del Consiglio al vertice dell'Unione europea. Soprattutto dopo le debacle elettorali di Emmanuel Macron in Francia e di Olaf Scholz in Germania. La premier, infatti, è l'unico leader di governo che esce trionfatore da questa tornata elettorale, confermando così gli ottimi risultati conquistato alle scorse politiche.

Rispetto al 2019, Fratelli d'Italia ha guadagnato circa cinque milioni di voti, un numero a dir poco esorbitante. Un milione di voti all'anno. Il partito guidato da Giorgia Meloni è inoltre il più votato in quasi tutto il Paese. Unica nota stonata il Sud, dove il Partito democratico si aggiudica il primato tornando a conquistare il primo posto dopo che solo cinque anni fa era saldamente nelle mani del Movimento Cinque Stelle.

Vince la Meloni e Mieli zittisce la sinistra: "Strano tipo di fascismo..."

Secondo i dati di YouTrend per SkyTG24, Fratelli d’Italia è anche il primo partito fra gli over30. Il partito di Giorgia Meloni raggiunge i suoi massimi consensi fra gli over70, dove però è poco avanti al Partito democratico. Il vantaggio di FdI sul Pd matura nelle fasce d’età fra i 30 e i 70 anni. Mentre, invece, il Partito democratico è la prima forza tra l'elettorato giovane, ovvero la fascia compresa tra i 18 e i 29 anni. A seguire, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, che ha spopolato tra i fuorisede.