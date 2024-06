L'Aria che Tira, scontro Tarquinio-Eric Jozsef sulla Nato: "Non si deve permettere..."

11 giugno 2024 a

Dopo qualche momento di incertezza, ora è ufficiale: Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire e candidato del Partito democratico, è eletto all'Europarlamento. Decisivo il sorpasso del giornalista ai danni di Alessia Morani, nel testa a testa tutto interno al Nazareno. Nelle scorse settimane avevano fatto molto discutere alcune dichiarazioni pronunciate proprio da Tarquinio riguardo al futuro della Nato, l'alleanza atlantica di cui fa parte anche il nostro Paese. "Se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte. Sciogliamo la Nato. Va costruita un’alleanza nuova e tra pari, tra Europa e America", aveva scritto su un post su X.

Ebbene, in occasione di un'ospitata a L'aria che tira - programma di La7 condotto da David Parenzo -, l'ex direttore di Avvenire è tornato a parlare del futuro dell'alleanza atlantica. E, anche questa volta, le sue argomentazioni sono state immediatamente smontate. "Non si deve permettere di dire che la Nato è un'alleanza offensiva - ha dichiarato il giornalista Eric Jozsef -. La Svezia e la Finlandia non sono entrate nella Nato perché vogliono attaccare la Russia. Lo hanno fatto perché si sentono minacciate dalla Russia. Esattamente come gli ucraini e i georgiani".

Nonostante i tentativi d replica di Tarquinio, Jozsef però non molla la presa. "Tutti i Paesi dell'Europa centrale e orientale che sono entrati nella Nato dopo l'89 lo hanno fatto perché dopo l'occupazione sovietica hanno voluto proteggersi. Se non ammette questo - ha sottolineato il giornalista - allora non ricorda nemmeno le parole di Berlinguer che disse che preferiva stare di qua perché si sentiva più protetto".