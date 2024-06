Lega, Salvini verso il repulisti dopo le europee, ma Bossi non si tocca

12 giugno 2024 a

a

a

«Bossi espelleva per molto meno...». Queste parole, pronunciate da Matteo Salvini nell’intervista di lunedì al nostro quotidiano, hanno scoperchiato un pentolone in ebollizione da mesi, ma che per ovvie ragioni elettorali era stato tenuto sotto controllo proprio dal segretario federale. L’improvvida uscita di sabato scorso, con l’ex deputato Paolo Grimoldi a comunicare che il fondatore della Lega avrebbe invitato a votare Forza Italia e il suo ex delfino Marco Reguzzoni, però, ha cambiato le carte in tavola. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Fabio Rubini