Chiara Braga, crisi di nervi Pd in aula: "Cosa mi hai detto?". L'accusa al deputato FdI (falsa)

Giornata infernale alla Camera durante il dibattito sull'Autonomia differenziata. Non basta la mega-rissa tra il grillino Donno e il leghista Iezzi, con il pugno (andato o no a segno, non si sa) che ha fatto crollare sul pavimento il primo. E neppure il "Bertacco, presente!" urlando dal meloniano Marco Padovani, che ha indignato le opposizioni.

Anche Chiara Braga, capogruppo del Pd a Montecitorio, getta benzina sul fuoco interrompendo il suo intervento per chiedere al presidente di turno dell'aula di redarguire Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia. Mentre la dem accusa il governo, dai banchi della maggioranza si alzano delle proteste e forse vola qualche parola sopra le righe. La Braga si ferma, fulmina con lo sguardo un collega e poi, al microfono, lo accusa: "Cos'ha detto scusi? Stai zitta? Si è rivolta a me dicendo stai zitta?". Nel frattempo, gli altri onorevoli Pd vicino alla Braga si alzano in piedi e fanno scattare un'altra bagarre.

Il presidente di turno Sergio Costa è in imbarazzo: "Qua nessuno può dire a nessuno di stare zitti... Per favore un attimo, onorevole Deidda non può dire stai zitta, la prego, la prego, la prego!". Una vice-presidente dice qualcosa a Costa, forse per difendere Deidda, e il presidente a microfono acceso spiega: "L'ha detto, l'ha detto. L'ho sentito io". Poi richiama gli esponenti del Pd: "Onorevole Amendola, onorevole Casoli, tornate a posto".

Ancora una volta, in un clima così agitato, i lavori vengono sospesi. Alla ripresa, è lo stesso Deidda a spiegare quanto accaduto qualche minuto prima: "Non mi rivolgevo alla collega Braga, assolutamente. Io interloquivo con lei, poi ho sentito un urlo di un collega e a lui ho detto 'stai zitto', non mi sarei mai permesso". Un malinteso, insomma, con la Braga che ha pure ringraziato il deputato di FdI per il chiarimento. Ma intanto, la crisi isterica dei dem era già andata in scena, a favor di telecamera.