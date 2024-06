Biden spaesato al G7, salta la cena con Mattarella: mistero sul presidente Usa

13 giugno 2024 a

a

a

Joe Biden salta la cena che sarà offerta questa sera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi per i capi di Stato e di governo del G7. Lo riferisce l'Ansa, che lo ha appreso da fonti della sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti, che è alla seconda trasferta europea in poco meno di una settimana, sarebbe affaticato per i numerosi impegni affrontati negli ultimi giorni. In molti, in effetti, hanno notato una certa instabilità e anche lentezza nei movimenti nei video che lo hanno immortalato finora in Italia.

A tal proposito, la Cnn ha sottolineato che è la quarta volta che il capo della Casa Bianca salta o lascia in anticipo una cena ufficiale con i leader mondiali. Nel 2022, infatti, non partecipò alla cena a Bali. Nel 2023, invece, lasciò in anticipo la cena di Hiroshima per tornare in albergo e parlare con i funzionari della Casa Bianca che stavano negoziando con il Congresso l'accordo sul tetto del debito. Anche al vertice della Nato in Lituania ha saltato la cena con i leader.

Biden, che con i suoi 81 anni è il presidente in carica più anziano degli Stati Uniti e che è in corsa per il secondo mandato, è arrivato a Brindisi la notte scorsa. Domenica, invece, era rientrato negli Stati Uniti dopo essere stato in Francia per l'80esimo anniversario del D-Day. Inoltre, la sera prima della partenza per l'Italia, Biden aveva dovuto fare una tappa non prevista in Delaware per incontrare il figlio Hunter, giudicato colpevole di aver acquistato un'arma nascondendo la sua tossicodipendenza.