Meloni-Papa Francesco, l'incredibile scambio sulla golf-car: "Come sta... ?"

Papa Francesco è arrivato in Puglia per partecipare ai lavori del G7: è atterrato sul campo da golf a Borgo Egnazia, tra le campagne di Savelletri, su un elicottero ed è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni: come sta? "Ancora vivo", ironizza Papa Francesco. "Ancora vivi", replica la premier. "Siamo in due", aggiunge il Santo Padre.

La presenza del Pontefice, sottolinea Meloni, è "un grande regalo e un grande piacere. "Sono molto, molto contenta", rimarca la presidente del Consiglio, "sarà una lunga giornata, lei lo sa, però bella", dice Meloni sorridendo. "Che bella risata", commenta Francesco chiudendo il siparietto.

Così dopo il saluto e la stretta di mano, il Papa e Giorgia Meloni salgono su una golf car - scelta con ogni probabilita per non far stancare troppo Bergoglio data la temperatura elevata e le condizioni fisiche altalenanti - per dirigersi verso la sede del summit come si vede in questo video ripreso dagli studi de L'Aria Che Tira, su La7.

Francesco avrà in mattinata una serie di incontri bilaterali con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e il presidente francese, Emmanuel Macron e vedrà il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva e il primo ministro del Canada Justin Trudeau. Poi il pontefice parteciperà alla Sessione comune e pronuncerà il suo intervento.