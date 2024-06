Meloni e Modi, il video al G7: "Melodi-team", e i social impazziscono

15 giugno 2024 a

"Hello from the Melodi-team". E i social impazziscono. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un breve video pubblicato su X in cui è assieme al premier indiano Narendra Modi con cui ieri ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del G7 di Borgo Egnazia.

Il temine ‘Melodi’ era stato coniato e rilanciato con un hashtag sui social dopo il G20 di Nuova Delhi anche per sottolineare la sintonia tra i due leader. E sempre via social, Modi ha definito "ottimo" il faccia a faccia con Meloni. “L'ho ringraziata per aver invitato l'India a partecipare al G7 e per la meravigliosa organizzazione. Abbiamo discusso di come rafforzare le relazioni Italia-India in settori quali commercio, energia, difesa, telecomunicazioni e altro ancora. I nostri Paesi continueranno a collaborare in ambiti futuristici tra cui i biocombustibili, la trasformazione dei prodotti alimentari e i minerali critici".

L’incontro, spiega Palazzo Chigi, "ha consentito ai due leader di avere conferma della forte crescita dei rapporti bilaterali in tutti i settori, nel contesto del Partenariato Strategico avviato nel 2023". I due Capi di Governo hanno in particolare espresso "soddisfazione per la recente conclusione di accordi e intese in settori quali mobilità e migrazione, difesa, transizione energetica e diritti di proprietà industriale, e per il rafforzamento della collaborazione in ambito infrastrutturale, spaziale, digitale e cibernetico". In conclusione d’incontro, Meloni e Modi, hanno concordato di proseguire nell’attuazione concreta del partenariato strategico.