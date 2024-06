Autonomia differenziata, Pd & C contro la riforma voluta da loro e dal popolo

18 giugno 2024 a

a

a

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30. In piazza Santi Apostoli a Roma si fa la storia. La storia dell’ipocrisia. I partiti dell’opposizione riuniti (con l’esclusione di renziani e calendiani) dopo l’ultima sconfitta elettorale hanno convocato una manifestazione per contrastare quello che oggi Giuseppe Conte definisce «lo spacca-italia». Ci riferiamo all’attesa autonomia differenziata, della quale il Parlamento ha iniziato a discutere nei giorni scorsi e contro la quale i deputati Cinquestelle si sono presentati in aula con kit da stadio, tutti muniti di tricolore per fare coreografia nel curvone grillino. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Lorenzo Mottola