Marco Rizzo prende in giro i gay: "Ho la 500 transgender", esplode il caso

"Ho la 500 transgender", ironizza Marco Rizzo. Il coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare ha preso in giro le argomentazioni della comunità Lgbtq. "Oggi ho sostenuto un confronto con un vigile che aveva multato la mia 500 perché era in un parcheggio adibito ai motorini", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram Rizzo. "Ho sostenuto che la mia auto si 'sentiva' motorino. Ho la 500 transgender".

Peccato, prosegue, che "il vigile autofobico non ha voluto sentire ragioni…".

Il post ha suscitato l'ilarità del popolo social. "Troppo ridere Marco, dovresti smettere di fare politica e iniziare a fare il comico. Non è un suggerimento, è una preghiera, smetti e vai a fare il comico, ti prego", commenta qualcuno. "Direi che va immediatamente organizzato un pride! Anche perché le auto sono non binarie, altrimenti sarebbero locomotive.... o locomotori (accidenti che dilemma!)", scrive un altro. E ancora: "Finalmente del sano umorismo vecchio stile"; "Hai suscitato un vespaio esagerato tra i benpensanti politicamente corretti…".

C'è anche chi si indigna: "Chissà che tipo di elettori vuoi attrarre", si legge. "E tu non ti senti un po un cogli***?", "Sei la personificazione del ridicolo".