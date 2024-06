Meloni con Rocco Siffredi: i fotomontaggi vergognosi del prof Zucchetti

Andrea Muzzolon 19 giugno 2024 a

Un profilo Facebook degno di un esponente dei centri sociali. Ma la cosa non stupisce dato che il professor Massimo Zucchetti, docente ordinario del Politecnico di Torino, si era unito di recente ai collettivi di sinistra, incatenandosi ai cancelli dell’università per protestare in nome della causa palestinese. Ma sulla sua pagina l'odio contro lo Stato di Israele non è l'unico tema che trova ampio spazio. Ci sono decine di post che inneggiano alla caduta dell'Ucraina e insulti di ogni genere contro Giorgia Meloni. Proprio il premier è protagonista di una serie di fotomontaggi intrisi di sessismo e livore.



Solo per fare qualche esempio, in un’immagine il volto del Presidente del Consiglio è stato trasformato in un orinatoio, mentre in un altro la leader di Fratelli d’Italia è raffigurata insieme al pornodivo Rocco Siffredi. Ovviamente, non può poi mancare l’incitamento alla violenza contro l’avversario politico. In occasione dell’anniversario della morte del gappista Dante di Nanni, il docente ha scritto: «Ora sarebbe il caso di rendere omaggio al tuo sacrificio con qualche atto concreto. Come quelli dei tuoi GAP (i Gruppi di Azione Patriottica, di ispirazione comunista, che combatterono contro i nazifascisti, ndr): tanto, di ratti da abbattere ce ne sono una marea, negli ultimi anni si sono moltiplicati e sono usciti dalle fogne, bisognerebbe farti tornare per una bella derattizzazione, Dante».

"Al macello...": insulti all'Ucraina e a Giorgia Meloni, il delirio del professor Zucchetti



Come testimoniano le foto che lo hanno ripreso in catene insieme ai pro Palestina, la guerra a Gaza è uno degli argomenti caldi per cui si batte il docente. E ogni scusa è buona per insultare lo Stato ebraico, anche l’Eurovision Song Contest: «Sono contento che quelle facce di merda della lobby sionista, che hanno fatto passaparola per votare una cantante israeliana se lo siano presi sonoramente in quel posto. Israele deve scomparire, come Stato, ed il solo fatto che partecipi a competizioni europee parla da solo: un bubbone da eliminare». Da vero democratico quale si professa, ha così attaccato una donna e quanti l’hanno supportata sotto a un suo commento: «Perché vi prostituite così? Essendo tutti maschietti ed essendo la sionista avvenente, posso anche capire il motivo, ma...». Non contento, c’è stato spazio anche per le minacce: «Poi trovate uno come me. Che per ora vi lascio stare così, forse. Se sento una mezza mosca volare , però, vi assicuro che cambio idea. E allora, auguri».



Dulcis in fundo, per non farsi mancare proprio nulla, ecco gli insulti contro il popolo ucraino. Pubblicando la foto del risultato di Romania-Ucraina, valevole per gli europei di calcio e terminata 3-0, Zucchetti si è espresso così: «Devono andare fuori dai coglioni al più presto, mi dà fastidio anche solo vederli. Il loro fuhrerino poi ha bisogno di soldati per difendere la "democrazia", no? Bene, fra poco 22 in più da mandare al macello». FdI ha subito chiesto il suo allontanamento: «Non è accettabile si assista a posizioni di tale gravità e dai toni tanto violenti senza una reazione da parte dell'ateneo. Il comportamento di Zucchetti non ha nulla a che vedere con libertà di manifestazione ed espressione. Ci auguriamo che vengano presi presto provvedimenti contro questa persona per valutare l'adeguatezza o meno all'incarico che riveste: attacchi alle istituzioni, carezze agli aggressori, oltraggi nei confronti di chi è vittima non possono trovare spazio» ha dichiarato la deputata Augusta Montaruli.