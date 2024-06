Roberto Gualtieri si auto-assolve per il caos schede a Roma

19 giugno 2024 a

a

a

«Irritante, erroneo e infido». Ecco come Andrea Catarci, assessore alle Politiche del personale del Campidoglio- l’uomo che ha guidato la macchina amministrativa della Capitale alle elezioni europee- definisce il comportamento del ministero dell’Interno a proposito del caos nello scrutinio dei voti a Roma. Catarci è stato ascoltato ieri mattina sui disservizi elettorali e a fronte dei dati che sul portale del Viminale continuano a denunciare lo spoglio incompleto - mancano sempre all’appello 78 sezioni su 2.599 - ha buttato, come si suol dire, “la palla in tribuna”.