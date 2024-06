Lega, archiviazione per Armando Siri: il silenzio sull'innocente

21 giugno 2024 a

La storia infinita. Così potrebbe intitolarsi questo articolo perché la vicenda che ha coinvolto l’ex senatore della Lega Armando Siri, responsabile della scuola di formazione del partito, ripete uno schema a cui ci siamo abituati, e purtroppo in molti di noi anche assuefatti. Prima ci sono delle inchieste mal impostate, anzi impostate ideologicamente; quindi, in barba ad ogni principio liberale di non colpevolezza, c’è il politico di turno crocifisso dalla stampa, dai politici avversari e dagli stessi magistrati, non certo parchi nel concedere interviste come il ruolo vorrebbe (quasi sempre i “colpevoli” sono di destra o “non allineati”, ca va sans dire); infine, dopo un notevole lasso di tempo, c’è l’archiviazione perché il fatto semplicemente “non sussiste”. (...)