Sondaggio Tecnè, dopo le Europee FdI vola. Tracollo-M5s: ecco tutte le cifre

23 giugno 2024 a

a

a

È sempre tempo di sondaggi. E dopo il botto alle Europee, FdI continua la sua marcia, continua a salire nelle intenzioni di voto. Questo è quanto certifica l'ultima rilevazione firmata Tecnè e realizzata per l'agenzia Dire, che pone FdI al 29%, tre punti sopra il 26% incassato alle politiche del 2022. Cifre clamorose, per Giorgia Meloni e il suo partito.

Se si votasse oggi, stando al sondaggio, in seconda piazza ecco il Pd di Elly Schlein, dato al 24,3%, insomma i dem godono dell'effetto-europee, ponendosi al livello di consenso raggranellato alla contesa elettorale, cifre che prima del voto erano piuttosto distanti.

Confermato anche il tracollo del M5s, dato al 9,7%: anche Forza Italia, al 9,8%, ora sarebbe davanti al partito guidato da Giuseppe Conte, leader sempre più nel mirino.

Per quel che riguarda il gradimento dei leader domina il premier: Meloni è al 43,5 per cento. Dietro di lei ecco un sempre più lanciato Antonio Tajani, al 36%, mentre Elly Schlein si ferma al 30,5 per cento. Quindi Giuseppe Conte al 29,2%, Matteo Salvini al 27,5%, Emma Bonino al 23% e Carlo Calenda al 20,4 per cento. Dopo il botto alle europee di Avs, i due leader continuano però ad arrancare in termini di gradimento: Angelo Bonelli sta al 16,5% e Nicola Fratoianni al 16,1%, ennesima conferma del fatto che le posizioni estreme cavalcate dal partito possono far breccia soltanto in una platea ridotta di persone.

A sinistra tutti muti: premierato, le cifre del sondaggio sono clamorose

Infine, i dati sul gradimento del governo, in crescita dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione e dato al 39,7%, cifre considerevoli dopo due anni alla guida del Paese. Infine, italiani favorevoli secondo Tecnè al premierato: il 46% si dice d'accordo col premierato, contrario il 34% mentre il 20% non sa o non si esprime. Numeri che anche in vista del possibile referendum fanno ben sperare l'esecutivo.