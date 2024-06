Ilaria Salis, lo striscione a Monza: "Questa città non ti vuole"

23 giugno 2024 a

Su Libero ve lo avevamo raccontato pochi giorni fa, nella copia di venerdì 21 giugno: Ilaria Salis non piace neppure ai suoi vicini di casa. Già, avevamo raccolto voci e opinioni a Monza, dalle quali si capiva come pochissimi, nella città, apprezzassero il fatto che fosse stata eletta all'europarlamento tra le fila di AvS, la premiata ditta composta da Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli.

Ora, una plastica dimostrazione di tutto ciò, arriva con uno striscione, ovviamente da Monza. Sullo striscione la scritta: "Salis, Monza non ti vuole". Il tutto è stato esposto all'ingresso della città, proprio nel punto in cui la neo-eurodeputata si era fatta fotografare quando era tornata in Italia, dopo 16 mesi di detenzione tra carcere e domiciliari a Budapest, in Ungheria, dove è a processo con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni estremisti di destra (la foto del ritorno al fianco del cartello "Monza" era stata pubblicata dalla Salis sui suoi profili social).

Ad esporre lo striscione sono stati alcuni esponenti di "Brianza in trincea", parte del movimento di estrema destra della "Rete dei patrioti". Lo striscione è stato esposto nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno.

"Grazie al 'soccorso rosso' dell'instancabile Fratoianni e di Avs, la compagna è riuscita a evitare una condanna certa in terra magiara - commenta il movimento in un comunicato a cui ha allegato l'immagine dello striscione -; Salis, dal canto suo, non ha a carico suo solo questi ultimi fatti, ma anche altre precedenti condanne, tra cui le more creditizie in merito ad immobili da lei occupati. La coerenza di tale elemento è comica, visto e considerato il suo status da piccola borghese: colei che combatte contro il mostro capitalista, è al tempo stesso residente a ridosso della nostra magnifica Villa Reale e delle tante ville adiacenti".

"Cara Salis - concludono nel comunicato-, sappi che con Monza e la terra brianzola non c'entri assolutamente nulla! Monza non ti vuole".