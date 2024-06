Meloni e Orban, separazione consensuale: il retroscena

24 giugno 2024 a

a

a

Una separazione consensuale può essere conveniente per ambedue le parti e non pregiudica nulla per il futuro, ed è questa l’aria che tira tra Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Il rapporto tra i due è solido, come confermeranno le dichiarazioni congiunte sulla necessità di far cambiare direzione alla Ue (in materia di immigrazione, Green Deal e rispetto dei governi nazionali) che rilasceranno stasera, al termine del loro incontro a palazzo Chigi. Ciò nonostante, sono destinati a fare strade diverse. Nei giorni scorsi Orbán è stato a Berlino dal cancelliere tedesco, il socialista Olaf Scholz. (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti