Guido Bertolaso vuole realizzare il sogno di Berlusconi: "Dentiere gratis in Lombardia"

Guido Bertolaso vuole realizzare il sogno di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, infatti, "aveva il pallino di far sorridere gli anziani. Noi oggi portiamo in giunta una delibera che garantisce dentiere gratis per chi ha avuto un tumore e a tutti coloro che hanno fatto interventi che gli hanno distrutto il cavo orale", annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia nel corso XXIII edizione dell'evento promosso da Fondazione Stelline e organizzata da Inrete - Relazioni istituzionali e Comunicazione, ospitato a Belvedere 39 di Palazzo Lombardia a Milano. Una iniziativa che gode del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano.

A luglio del 2022, in piena campagna elettorale Berlusconi, parlando in tv del programma di Forza Italia aveva voluto parlare delle pensioni minime a 1.000 euro e aveva annunciato: "Aggiungiamo il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo. E, infine, ci impegniamo a dimezzare i tempi di attesa per gli esami e per gli interventi sanitari perché adesso sono troppo lunghi. Questo ovviamente vede una grande azione nei confronti di tutta la sanità nazionale".

Oggi Bertolaso prova a concretizzare questo obiettivo.

Un'altra questione è il post-pandemia. "Abbiamo il 40 per cento in più di richieste di visite, esami, interventi. Perché dopo il Covid c’è stata una crescita esponenziale dell’ansia e della preoccupazione". "Ci sono anche problematiche di long Covid, chi ha preso il Covid non è detto che sia guarito completamente", conclude Bertolaso.