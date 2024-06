Ballottaggi: sinistra, cappotto nei capoluoghi (Bari compresa). Centrodestra, vittoria a Lecce e Rovigo

24 giugno 2024 a

Il centrosinistra vince i ballottaggi a Bari, Firenze, Perugia, Potenza e Campobasso dove sono stati eletti sindaci rispettivamente Vito Leccese, Sara Funaro, Vittoria Ferdinandi, Vincenzo Telesca e Marialuisa Forte. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, il centrodestra vince a Rovigo, dove è stata eletta Valeria Cittadin. Ma anche a Lecce, con la Poli in Bortone avanti su Salvemini del centrosinistra. Il racconto dello spoglio.

Ore 17.40 - Centrodestra vince a Lecce

Secondo YouTrend, Adriana Poli Bortone del centrodestra è stata eletta sindaca di Lecce.

Ore 16.55 - Candidata progressista in vantaggio a Campobasso

A Campobasso, su circa 20 mila schede scrutinate, il dato ufficioso vede in testa Marialuisa Forte (Coalizione Progressista) con 9.547 voti (51,18%) mentre Aldo De Benedittis (centrodestra) ha ottenuto 9.106 voti (48,82%). Ma il dato del Ministero dell'Interno, 18 sezioni su 56, indica Forte con 2.774 voti (48,50%), De Benedittis 2.945 (51,50%).

Ore 16.28 - Centrodestra vince a Rovigo

A Rovigo, secondo YouTrend, la candidata di centrodestra Cittadin vince col 58,5%. Dietro di lei Gaffeo del M5s, fermo al 41,5.

Ore 16.24 - Centrosinistra vince a Perugia

Per YouTrend, Vittoria Ferdinandi del centrosinistra è eletta sindaca di Perugia

Ore 16.23 - Testa a testa a Campobasso

Testa a testa a Campobasso: De Benedittis (Centrodestra) è in leggero vantaggio su Marialuisa Forte (Coalizione progressista), ma l'andamento è decisamente altalenante. Quella che si annuncia, dunque, è una sfida all'ultimo voto.

Ore 16.10 - A Cremona vince il centrosinistra

Ai ballottaggi a Cremona vince Virgilio del centrosinistra con il 50,37%.

Ore 16.08 - Poli in Bortone avanti a Lecce

La candidata del centrodestra a Lecce, Poli in Bortone, è avanti, anche se di poco, su Salvemini del centrosinistra. Con 4 sezioni scrutinate su 102, lei è al 50,8%; lui al 49,2.

Ore 16.03 - Schlein chiama Funaro e Leccese

La segertaria del Pd, Elly Schlein, ha sentito al telefono i candidati sindaci del Pd a Firenze e Bari, Sara Funaro e Vito Leccese. Lo si apprende da fonti del Nazareno.

Ore 16.02 - Roberto Speranza festeggia sui social per Potenza

Mentre lo spoglio dei voti dei Ballottaggi è ancora in corso, il deputato del Pd ed ex ministro Roberto Speranza, festeggia sui social: "Potenza!", scrive, aggiungendo tre cuori rossi al post. Nel capoluogo lucano, infatti, il candidato di centrosinistra Vincenzo Telesca risulta in vantaggio sul candidato di centrodestra, Francesco Fanella.

Ore 15.50 - Centrosinistra avanti a Perugia

Primissimi risultati sul sito del Comune di Perugia del ballottaggio per l'elezione della nuova sindaca. In base ai dati relativi a 23 su 159 sezioni, Vittoria Ferdinandi, centrosinistra, è avanti con il 53,59 per cento dei voti. Margherita Scoccia, centrodestra, viene data al 46,41.

Ore 15.46 - Testa a testa a Cremona

Testa a testa ai ballottaggi a Cremona. Quando sono state scrutinate 53 sezioni su 76, in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, è avanti il candidato di centrosinistra Leonardo Virgilio al 50,54% sul candidato di centrodestra Alessandro Portesani con il 49,46%.

Ore 15.44 - Vito Leccese eletto sindaco di Bari

Vito Leccese, appoggiato da Pd e M5s, è stato eletto a Bari col 69,8% dei voti. Fabio Romito del centrodestra fermo al 30,2.

Ore 15.42 - Sara Funaro eletta sindaca di Firenze

Secondo YouTrend, la candidata di centrosinistra Sara Funaro è stata eletta sindaco di Firenze. Dietro di lei il candidato di centrodestra Schmidt

Ore 15.33 - A Potenza Telesca in netto vantaggio

Vincenzo Telesca - candidato del centrosinistra - è già in netto vantaggio su Francesco Fanelli - candidato del centrodestra - nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Potenza. Il dato si ricava sia da alcune sezioni elettorali sia dal comitato elettorale di Telesca, che al primo turno era stato il secondo fra i più votati con il 32,4 per cento, alle spalle proprio di Fanelli, che si era fermato al 40,6 per cento.

Ore 15.20 - Affluenza in calo

I dati parziali alla chiusura dei seggi alle 15 confermano il calo dell'affluenza nei ballottaggi: in 1.564 sezioni su 3.586 ha votato il 46,76% rispetto al 63,01% del primo turno. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo.