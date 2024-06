Firenze, la sinistra vince e Nardella la spara: "La linea del Piave rimane forte"

24 giugno 2024 a

"Siamo felicissimi, la gioia è grandissima, oggi è anche il giorno del patrono": Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze, ha commentato così l'esito dei ballottaggi nella sua città. Esito che ha visto trionfare la candidata di centrosinistra, Sara Funaro, col 60,6%. "Abbiamo sfondato con Sara la quota del 60% - ha confermato l'ormai ex primo cittadino -. Cedo la fascia a una donna, a un'amica carissima, a una bravissima amministratrice, ho mille motivi per essere felice e per piangere di gioia". Non è mancato, poi, il solito commento ideologico sulla mancata vittoria della destra: "Firenze è la linea del Piave, qui la destra o altri partiti diversi dal centrosinistra non hanno mai vinto, c'è una tradizione democratica fortissima alimentata da valori veri e anche da un'azione amministrativa efficace. Qui la linea del Piave rimane forte e solida e invalicabile".

A commentare l'esito delle votazioni anche il candidato di centrodestra, Eike Schmidt, uscito sconfitto dalle urne: "Da oggi sono il capo dell'opposizione in Consiglio Comunale. Abbiamo guadagnato terreno al ballottaggio, risultato che replica quello di Galli contro Renzi nel 2009. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati con me. I progetti proposti vorremmo portarli avanti anche dall'opposizione. Il problema della sicurezza, quello di una vera ecologia, sono temi per i quali ci impegneremo. Vediamo con grande preoccupazione i piani del Pd per togliere il verde dalla città. Su questi e su altri temi dovremo essere incisivi". Poi ha rivelato una curiosità: "Sara Funaro ha vinto il ballottaggio e le faccio in bocca al lupo. L'ho vista stamani nel Duomo di Firenze e ci siamo salutati come sempre. Da quando è stato chiaro che lei avrebbe vinto, ho fatto uno squillo ma ha risposto la segreteria telefonica. Nei prossimi giorni e nelle prossime ore ci vedremo sicuramente".

Incontenibile la gioia della Funaro, che già dopo i primi risultati, ha commentato: "La prima sindaca donna è un fatto sicuramente storico per Firenze, è la prima volta nella nostra città. Io posso portare la mia visione, quelle che sono le mie competenze, quelle che sono le mie sensibilità per costruire una Firenze che sia una Firenze che risponda realmente alle esigenze di ogni cittadino".