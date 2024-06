Umberto Bossi non si tocca. Ma cala la mannaia su due leghisti: chi viene espulso

25 giugno 2024 a

a

a

"Il consiglio federale della Lega ha deliberato di formalizzare alcune espulsioni, tra cui l'ex parlamentare Paolo Grimoldi e il consigliere regionale del Veneto, Gabriele Michieletto. Le segnalazioni - si apprende da una nota diffusa dal Carroccio - sono emerse su indicazione dei territori, per tutelare lo straordinario e generoso impegno di migliaia di militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali, inutili e dannose contro la Lega. Tutti i membri del consiglio federale si sono espressi a favore". Contestualmente, dunque, si chiude quindi il "caso Umberto Bossi", dopo le voci su un possibile provvedimento contro il fondatore in seguito alle Europee, in cui - si è appreso - ha votato Forza Italia.

Espulso però Grimoldi, ex segretario della Lega lombarda , ossia la persona che aveva rivelato il voto di Umberto Bossi a favore di Forza Italia alle europee. Bossi non ha mai confermato ufficialmente quel voto. Salvini all'indomani dei fatti aveva spiegato che su quanto accaduto avrebbe dovuto ascoltare i militanti.

Gabriele Michieletto, invece, aveva appoggiato alle elezioni comunali di Scorzè non Giovanni Battista Mestriner, sostenuto dal partito, ma la sindaca uscente Nais Marcon. "Ho 57 anni, una faccia sola, e non è in vendita", aveva attaccato prima del voto. Al ballottaggio, ha vinto proprio il candidato sostenuto dal centrodestra con il 52,88% dei consensi. Ed è così tornato alla guida del comune veneto. Ora, anche Michieletto è fuori.