La sinistra passa dalla crisi isterica all'euforia folle

26 giugno 2024

Servirebbe un’equipe di psicologi per venire a capo – missione complicata, me ne rendo conto – della delicatissima condizione nervosa del Pd, che transita dalla crisi isterica accompagnata da indignazione permanente (come stato emotivo ordinario) a momenti di frenetica e immotivata sovreccitazione. Insomma, la fase down è – insieme – lagnosa e rabbiosa, mentre la fase up è incomprensibilmente euforica. E ciò che sgomenta è la repentinità del passaggio dall’uno all’altro stato: sintomo chiaro del fragilissimo equilibrio del paziente.

Ieri era il giorno dell’up, e allora ecco una Elly Schlein completamente sopra le righe, una specie di versione femminile del Marco Tardelli che grida al Bernabeu dopo il secondo gol alla Germania nel 1982. Schlein però vira sul tennis, alza la voce per farsi coraggio, e urla per una «vittoria tennistica» nei ballottaggi «finita 6-0 per il Pd». Boom.