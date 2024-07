Gioventù Nazionale, il video che sgonfia l'inchiesta di FanPage: ecco tutte le balle

02 luglio 2024 a

"L'antisemitismo che si traduce anche in azioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza e l'ordine pubblico non si è evidenziato da quel gruppo giovanile ma da ben altri che nelle nostre piazze e nelle nostre università hanno bruciato le bandiere di Israele, gli assalti alla Brigata ebraica il 25 aprile, cose molto più pericolose che non sono state poste in essere da quel gruppo giovanile". Così il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, in un'intervista rilasciata a Sky tg24, ha espresso il suo parere riguardo ai fatti riportati dall'inchiesta di Fanpage. E i dati danno ragione a lui.

Come riporta il Giornale, Dal 7 ottobre - data dell'attentato terroristico di Hamas a Israele - si sono svolte 1.770 manifestazioni con 71 feriti tra le forze dell’ordine e 30 civili. E in numerose occasioni l'odio è arrivato proprio dalla sinistra. Basti ricordare gli episodi che hanno visto protagonisti David Parenzo e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. O, ancora, le bandiere di Israele bruciate in pubblica piazza. "Eccolo il soccorso benaltrista e ipocrita a Meloni", la replica del vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo.

"Nessuno può spingersi a questo". Il consigliere giuridico di Meloni stronca Fanpage in punta di diritto

Ma torniamo all'inchiesta di Fanpage. A sgonfiare la bolla mediatica scatenata dal sito diretto da Francesco Cancellato ci ha pensato un contro-filmato realizzato da VisualRevolver, un blog di che riunisce alcuni videomaker. Forzature, costruzioni ad arte, tagli e cuci e accavallamento di immagini ingannevoli. Anche l’inno in onore della resistenza ungherese, "Avanti Ragazzi di Buda", composto dall’italiano Pier Francesco Pingitore, diventa una canzone fascista. Il tutto condito dall’immancabile Saviano che prepara il terreno per rilanciare il pericolo di un ritorno del fascismo in Italia. "Un'operazione di propaganda", come scrivono gli stessi autori del contro-filmato.