I telefrignoni per restare sotto i riflettori gridano alla censura che non c'è

No, da noi di Libero non verrà una sola parola di attacco personale diretto contro Serena Bortone. Non le faremo il regalo, da molti a sinistra segretamente ritenuto prezioso e in qualche caso perfino vivamente auspicato, di una stroncatura da parte di questo giornale, di qualcosa che possa diventare virale sui social per certificare “la rozzezza delle destre”, “il bullismo sovranista”, e via piagnucolando.