Berlusconi, gli intitolano Malpensa e si scatena il panico tra i compagni

06 luglio 2024

Un aeroporto come ricettacolo di un’ossessione collettiva, se non innesco di vere e proprie crisi isteriche. Nemmeno lo sceneggiatore più funambolico avrebbe immaginato questo colpo d’immortalità di Silvio Berlusconi, a danno di parecchi mortali celebri. Notizia: l’aeroporto di Malpensa porterà ufficialmente il nome del Cavaliere. L’annuncio l’ha dato con teatralità molto berlusconiana Matteo Salvini al “Forum in masseria”, maxi-evento politico estivo organizzato a Manduria da Bruno Vespa.