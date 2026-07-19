Malpensa, "70 euro": ecco la truffa della valigia che fa impazzire gli aeroporti

"Settanta euro per bagagli troppo grossi all'aeroporto di Malpensa": questa l'ultima truffa con cui devono fare i conti i passeggeri in partenza. Una trappola in cui non è poi così difficile cadere, dal momento che in genere le regole sulle valigie sono molto rigide e ciascuna compagnia stabilisce limiti precisi per dimensioni e peso. Limiti che, se superati, fanno scattare costi aggiuntivi.
Il raggiro in questione sfrutterebbe la fretta di chi sta per partire e il timore di perdere il volo, portando le vittime a pagare somme di denaro in realtà non dovute. Secondo quanto raccontato e riportato da Fanpage, i falsi addetti avrebbero operato nelle aree precedenti ai controlli di sicurezza del Terminal 2 di Malpensa, puntando soprattutto persone sole, turisti stranieri o viaggiatori apparentemente meno esperti. A loro i truffatori si sarebbero presentati come personale incaricato di verificare i bagagli a mano. Poi, dopo un rapido controllo, avrebbero sostenuto che le loro valigie superassero i limiti consentiti. Di lì la richiesta di pagare un presunto supplemento per poter proseguire il viaggio. Le somme richieste si sarebbero aggirate tra 50 e 70 euro.
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In realtà, se un bagaglio non rispetta le regole previste dalla compagnia aerea, l'eventuale supplemento può essere richiesto solo dal personale autorizzato, sempre riconoscibile grazie a divisa, tesserino identificativo e postazioni ufficiali, durante il check-in o al gate d'imbarco. Ogni pagamento, poi, deve essere effettuato attraverso i canali previsti dalla compagnia e accompagnato dal rilascio di una ricevuta.