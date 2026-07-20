Magi deraglia, fa infuriare lo studio: "Cosa abbiamo visto a Bologna"

"Ora la nuova campagna di Salvini, e non solo, è 'grazia subito per Mario Roggero'": David Parenzo lo ha detto a L'Aria che tira su La7 riferendosi al caso del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021, e alla solidarietà mostrata fin dall'inizio dal vicepremier. A interrompere il conduttore, però, ci ha pensato subito Riccardo Magi, leader di +Europa che, riferendosi alla maglietta del ministro con sopra la faccia di Roggero, ha esclamato: "Già è qualcosa che non c'è più Putin".

Parlando invece della morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine deceduto ieri al quartiere Pilastro di Bologna durante un fermo di polizia, Magi ha detto: "Non si può morire quando si è nelle mani dello Stato, tantomeno per mano dello Stato. Noi abbiamo visto un'agonia in diretta di una persona che era inerme, a pancia sotto, ormai immobilizzata, con il peso di due agenti sopra di lui e di una terza persona che gli teneva le caviglie. Lo abbiamo sentito per lunghissimi minuti chiedere aiuto e non ricevere aiuto nemmeno dal personale medico". "Abbiamo già stabilito che l'hanno ammazzato", è intervenuta la giornalista Hoara Borselli.