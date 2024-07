Elisabetta Piccolotti, tam-tam su lady Fratoianni: candidata governatore?

07 luglio 2024 a

Lanciatissima, sempre più presente in tv, ora si rincorrono nuove voci sul futuro politico di Isabella Piccolotti, alias lady Fratoianni, moglie del leader di Sinistra Italiana, insieme ad Angelo Bonelli "artefice" dell'ascesa di Ilaria Salis fino all'Europarlamento. Ma quello di lady "okkupazioni" è un altro discorso, qui si parla della Piccolotti e del suo futuro.

Il punto è che dopo le Europee in cui hanno ottenuto un risultato al di sopra di ogni aspettativa, Alleanza Verdi-Sinistra si pone ai tavoli delle trattative (a sinistra) con piglio differente. Tanto da volere addirittura la presidenza di una regione.

Ed è proprio questo il punto, è proprio questa l'indiscrezione rilanciata da Il Tempo: nel corso dell'assemblea di Sinistra Italiana - che si è celebrata ieri, sabato 6 luglio, a Roma - avrebbe preso corpo l'idea di chiedere al Pd la guida dell'Umbria. E chi vorrebbe candidare Avs per l'Umbria? Ovviamente Elisabetta Piccolotti. Il ragionamento del partito di estrema sinistra è semplice: il Pd non ci darà mai la possibilità di spendere un nome per la Toscana, dunque proviamoci con l'Umbria.

Il nome di lady Fratoianni, inoltre, sarebbe stato accolto con grande entusiasmo da parte di tutti gli attivisti di Avs: sarebbe lei, secondo loro, la pedina migliore per sostituire Donatella Tesei. Da par suo, Nicola Fratoianni sulla possibilità di candidare la moglie non si è espresso, liquidando le domande con un sorriso. Insomma, Avs ora si sente forte, tanto forte da pensare a una presidenza di peso. E la Piccolotti, forse, ci spera...