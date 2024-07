Pd, quando per i compagni l'Autonomia era "una svolta storica"

07 luglio 2024 a

a

a

Il Pd ha trovato nella contrapposizione all’autonomia differenziata la prima pietra con cui tentare di metter su il campo largo del centrosinistra. La foto di gruppo alla consegna del quesito referendario affianca di tutto, dal Segretario della Cgil Maurizio Landini a (addirittura) la renziana Maria Elena Boschi. E ripropone persino il revival di personalità dei tempi che furono, come Rosy Bindi. Elly Schlein, che posa accanto Giuseppe Conte, scena difficilmente immaginabile appena qualche settimana fa, è sicuramente la playmaker di tutto questo.

Però la legge dell’archivio non mente mai. E allora ecco che Fratelli d’Italia, nel proprio account Instagram, propone una serie di screenshot sui post social del Pd all’epoca in cui era, invece, favorevole all’autonomia. “Quale Pd preferite? Quello pro o contro l’autonomia?” scrivono dal partito di Giorgia Meloni irridendo i dem. E allora ecco la carrellata, con tanto di date in evidenza. (...)