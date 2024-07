Daniele Capezzone: "L'intervento di Macron è riuscito, ma il paziente è moribondo"

08 luglio 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffé", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani italiani. E ovviamente, inutile dirlo, al centro del dibattito ci sono le elezioni francesi. E Capezzone mette in luce subito un aspetto fondamentale della questione: "L'operazione del chirurgo Macron è perfettamente riuscita, ma il paziente è moribondo". Il direttore editoriale di Libero sottolinea come l'ingovernabilità della Francia possa creare non pochi problemi all'Eliseo. Inoltre Melenchon, comne ricorda Capezzone, ha chiesto, un minuto dopo i risultati del voto, le dimissioni di Macron, l'incarico di primo ministro e l'attuazione del programma dell'estrema sinistra. Un programma davanti a cui Salis e Fratoianni, come afferma Capezzone, sembrano due esponenti della scuola di Chicago. Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa di Capezzone.